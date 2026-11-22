Ένα ντοκουμέντο φέρνει στο φώς η ερευνητική ομάδα Golden Jackal Canis aureus and Wolf Canis lupus – in Greece δημιουργώντας πολλά ερωτήματα για την διαχείριση των νεκρών παραγωγικών ζώων. Τα άγρια ζώα αναφέρεται ΄΄απλώς προσπαθούν να επιβιώσουν, αξιοποιώντας τις συνθήκες που εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε. Και είναι καιρός να σταματήσουμε να τους φορτώνουμε τις ευθύνες που ανήκουν αποκλειστικά σε εμάς΄΄.

Το βίντεο που δημοσιεύουν είναι από ένα ρέμα, μόλις 20 μέτρα από μια κτηνοτροφική μονάδα, όπου έχουν πεταχτεί νεκρά παραγωγικά ζώα.

Η ανάρτηση της Ερευνητικής ομάδας

“ΠΟΙΟΣ «ΕΚΤΡΕΦΕΙ» ΤΕΛΙΚΑ ΤΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΣΑΚΑΛΙΑ; Η ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ!”

Το συγκεκριμένο ζήτημα το έχουμε αναδείξει επανειλημμένα, καθώς, με βάση την έρευνα που διεξάγουμε εδώ και τουλάχιστον δέκα χρόνια, θεωρούμε ότι η ανεξέλεγκτη απόρριψη νεκρών παραγωγικών ζώων και η συνεπακόλουθη διαθεσιμότητα τεράστιων ποσοτήτων τροφής αποτελούν, σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη της υπαίθρου και τη μείωση της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας, έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση των πληθυσμών και στην επέκταση της παρουσίας των άγριων κυνωειδών, αλλά και της καφέ αρκούδας, ιδιαίτερα σε πεδινές, αγροτικές και περιαστικές περιοχές.

Και θα συνεχίσουμε να το αναδεικνύουμε, όσο χρειαστεί, μέχρι κάποιοι να καταλάβουν επιτέλους ότι η ανοησία, η υποκρισία, η ασυδωσία και η ιδιοτέλεια είναι ανθρώπινα χαρακτηριστικά, όχι χαρακτηριστικά της φύσης. Τα άγρια ζώα απλώς προσπαθούν να επιβιώσουν, αξιοποιώντας τις συνθήκες που εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε. Και είναι καιρός να σταματήσουμε να τους φορτώνουμε τις ευθύνες που ανήκουν αποκλειστικά σε εμάς.

Το βίντεο που βλέπετε είναι από ένα ρέμα, μόλις 20 μέτρα από μια κτηνοτροφική μονάδα, όπου έχουν πεταχτεί νεκρά παραγωγικά ζώα.

Γύρω τους τρέφονται 30+ τσακάλια και ένας σκύλος (κόκκινος κύκλος). Και αυτά που βλέπετε αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος των τσακαλιών που βρίσκονταν στον γύρω χώρο.

Για άλλη μια φορά, η ίδια απαράδεκτη εικόνα. Νεκρά πρόβατα, κατσίκια, αγελάδες και άλλα παραγωγικά ζώα πεταμένα σε ρέματα, χωράφια και πλαγιές, δίπλα σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και οικισμούς. Μια πρακτική που συναντάμε επανειλημμένα στις έρευνές μας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί αυξάνονται οι συγκεντρώσεις λύκων και τσακαλιών, γιατί εμφανίζονται όλο και συχνότερα κοντά σε κτηνοτροφικές μονάδες και κατοικημένες περιοχές και γιατί οι αλληλεπιδράσεις τους με ανθρώπους και οικόσιτα ζώα γίνονται συχνότερες.

Μα ποιος τα τροφοδοτεί συστηματικά;

Οι ίδιοι οι άνθρωποι!

Στην πραγματικότητα, με τέτοιες πρακτικές ορισμένοι κτηνοτρόφοι «εκτρέφουν» λύκους, τσακάλια, καθώς και μεγάλους αριθμούς αδέσποτων και ημι-δεσποζόμενων σκύλων. Δημιουργούν τεράστιες, εύκολα προσβάσιμες και προβλέψιμες πηγές τροφής, που μπορούν να επηρεάσουν την επιβίωση, τη συμπεριφορά, τις μετακινήσεις, την κατανομή και την τοπική αφθονία των ζώων.

Και δεν είναι μόνο οικολογικό το πρόβλημα.

Είναι και σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας και κτηνιατρικής υγιεινής. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη ζωικών υπολειμμάτων δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν τις επαφές μεταξύ άγριων και οικόσιτων ζώων και ενδέχεται να διευκολύνουν τη μετάδοση παθογόνων οργανισμών. Παράλληλα, δημιουργεί κινδύνους ρύπανσης και υγειονομικής υποβάθμισης της υπαίθρου.

Ας μιλήσουμε, λοιπόν, επιτέλους για τις ευθύνες.

Πρώτα απ’ όλα, για τις ευθύνες εκείνων των κτηνοτρόφων που επιλέγουν να απορρίπτουν ανεξέλεγκτα τα νεκρά ζώα τους. Ευθύνες νομικές, οικονομικές, κοινωνικές και ηθικές. Δεν μπορεί κάποιος να δημιουργεί συστηματικά τέτοιες συνθήκες και στη συνέχεια να διαμαρτύρεται για την παρουσία των σαρκοφάγων ή να απαιτεί την εξόντωσή τους.

Και εδώ χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε κάτι πολύ σημαντικό: Δεν μιλάμε, βέβαια, για το σύνολο των κτηνοτρόφων. Μιλάμε για ένα μέρος του συνόλου, που έχουν συνηθίσει να λειτουργούν ανεξέλεγκτα, θεωρώντας ότι μπορούν να πετούν τα νεκρά ζώα τους όπου θέλουν, χωρίς καμία συνέπεια.

Και το αποτέλεσμα; Να πληρώνουν τις συνέπειες και όλοι οι υπόλοιποι κτηνοτρόφοι, εκείνοι που λειτουργούν υπεύθυνα, τηρούν τους κανόνες, παλεύουν να επιβιώσουν, και καλούνται να αντιμετωπίσουν προβλήματα τα οποία δεν δημιούργησαν οι ίδιοι. Η ασυδοσία ορισμένων επιβαρύνει τελικά ολόκληρο τον κτηνοτροφικό κλάδο.

Αλλά εξίσου σοβαρό είναι το ζήτημα της ανοχής και της ανεπαρκούς εφαρμογής των κανόνων από την ίδια την πολιτεία, τις αρμόδιες δημόσιες ελεγκτικές αρχές.

Πού βρίσκονται οι έλεγχοι; Πού βρίσκεται η εποπτεία της διαχείρισης των νεκρών παραγωγικών ζώων; Πώς είναι δυνατόν να εξακολουθούν να υπάρχουν τέτοιες εικόνες, πολλές φορές κυριολεκτικά δίπλα στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις;

Και βέβαια, ποιος αναλαμβάνει τελικά το οικονομικό κόστος των επιπτώσεων αυτών των πρακτικών; Η κοινωνία και οι υπόλοιποι παραγωγοί και συχνά η ίδια η άγρια πανίδα.

Ας γίνει επιτέλους κατανοητό κάτι πολύ απλό.

Οι λύκοι και τα τσακάλια δεν ευθύνονται επειδή εκμεταλλεύονται την τροφή που τους προσφέρουμε. Κάνουν αυτό που κάνουν όλα τα ζώα: αξιοποιούν τους διαθέσιμους πόρους για να επιβιώσουν.

Εμείς είμαστε εκείνοι που δημιουργούμε αυτές τις συνθήκες. Και εμείς έχουμε την ευθύνη να τις αλλάξουμε.

Δεν μπορεί από τη μία να γεμίζουμε την ύπαιθρο με νεκρά ζώα και από την άλλη να αντιμετωπίζουμε ως πρόβλημα τα σαρκοφάγα που προσελκύονται σε αυτά.

Το πρόβλημα δεν αρχίζει από τον λύκο ή το τσακάλι.

Αρχίζει από τις δικές μας πρακτικές, την αδιαφορία, την έλλειψη ουσιαστικών ελέγχων και τη διαχρονική ανοχή σε μια κατάσταση που δεν θα έπρεπε να θεωρείται φυσιολογική σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα.

Και είναι πραγματικά άδικο να επιτρέπεται σε μια μειοψηφία ασυνείδητων κτηνοτρόφων να δημιουργεί προβλήματα που τελικά επιβαρύνουν ολόκληρη την κοινωνία, την άγρια πανίδα και τους ίδιους τους συναδέλφους τους.

Αν θέλουμε πραγματικά να μιλήσουμε για διαχείριση των μεγάλων σαρκοφάγων στην Ελλάδα, ας ξεκινήσουμε από εκεί.

“Γιατί πριν επιχειρήσουμε να διαχειριστούμε την άγρια πανίδα, πρέπει επιτέλους να διαχειριστούμε τις δικές μας ευθύνες.”