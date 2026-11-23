Με ένα πενηντάρικο και μια δικαιολογία για… ρέστα, ένας άνδρας φέρεται να εξαπάτησε υπαλλήλους σε καφέ της Νίκαιας και του Κερατσινίου. Φορά κράνος και κινείται με μηχανάκι, ενώ παριστάνει τον διανομέα. Βίντεο από τη δράση του δημοσίευσε ο ιδιοκτήτης καφέ στη Νίκαια, Δημήτρης Μέσουλας, ο οποίος μίλησε στον Alpha.

Όπως περιέγραψε, ο άνδρας μπήκε στο κατάστημά του, στη Γρηγορίου Λαμπράκη, και ζήτησε από την υπάλληλο να του χαλάσει ένα πενηντάρικο. Εκείνη τού έδωσε τα ψιλά και τότε εκείνος άρχισε να ψάχνει τις τσέπες του, λέγοντας πως είχε ξεχάσει το πορτοφόλι του στο μηχανάκι.

«Πήγε τάχα να το πάρει και έγινε καπνός», λέει ο κ. Μέσουλας. Όπως εξηγεί, λίγες ώρες αργότερα άρχισαν να τον καλούν κι άλλοι καταστηματάρχες της περιοχής, ρωτώντας αν είχε συμβεί και στο δικό του μαγαζί το ίδιο. Με βάση τις πληροφορίες που έχει, εκτιμά ότι ο άνδρας χτύπησε τουλάχιστον επτά με οκτώ καταστήματα.

Το βίντεο από το περιστατικό καταγράφει τη στιγμή μέσα στο κατάστημα. Ο ιδιοκτήτης ζητά από όποιον γνωρίζει κάτι για τον άνδρα ή τη μηχανή του να ενημερώσει τις Αρχές, ώστε να σταματήσει η δράση του.