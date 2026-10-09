Ζάκυνθος: Αγνοείται 44χρονη- Έπεσε από κρουαζιερόπλοιο
44χρονη αλλοδαπή αγνοείται Νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.
Η 44χρονη έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο σημαίας Μπαχάμες.
Έρευνες πραγματοποιούνται για την διάσωση της αγνοούμενης γυναίκας υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Ε.Σ.Κ.Ε.Δ από, 1 Ναρκαλευτικό Ν/Λ, 1 περιπολικό του Λιμενικού Σώματος , 3 παραπλέοντα πλοία και 1 ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.
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