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Έκρηξη Πλάκα: Γνωστοί των αρχών με πλούσιο φάκελο οι κατηγορούμενοι

Αποκλειστικό Ρεπορτάζ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/10/2026 16:53
Έκρηξη Πλάκα: Γνωστοί των αρχών με πλούσιο φάκελο οι κατηγορούμενοι
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΄΄Πρωταθλητές΄΄ στις συλλήψεις  είναι και οι τρεις που έχουν συλληφθεί για την κλοπή του χαλκού στην Πλάκα με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 6 άνθρωποι .

Ο ένας  από τους δύο Έλληνες από το 2008 έως 2026 συνελήφθη  άλλες 13 φορές,  για κλοπές, ληστείες, ναρκωτικά. Αποφυλακίστηκε από την Πάτρα  πριν από έναν χρόνο  έχοντας εκτίσει τη ποινή του.

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Ο Αλβανικής καταγωγής κατηγορούμενος από το  2019 έως το 2026 συνελήφθη πάνω από 20 φορές  για ναρκωτικά, κλοπές, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, ληστεία.Αποφυλακίστηκε από την Άμφισσα  έχοντας εκτίσει μέρος της ποινής.

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Και ο δεύτερος Έλληνας από το  1985 έως το  2026 έχει συλληφθεί  45 φορές  για κλοπές, ληστείες, ναρκωτικά. Αποφυλακίστηκε από την Λάρισα .

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