Κρήτη: Καραμπόλα στον ΒΟΑΚ- Δεύτερο τροχαίο σε κοντινό σημείο

Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στον ΒΟΑΚ, καθώς σήμερα σημειώθηκαν δύο τροχαία σχεδόν την ίδια στιγμή.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα τα ατυχήματα είναι στο ρεύμα από το Ηράκλειο προς το Ρέθυμνο, σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων μεταξύ τους.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: neakriti.gr

Τα τροχαία σημειώθηκαν στο ύψος της Παναγίας Χαρακιανής, με περίπου 10 οχήματα να εμπλέκονται σε καραμπόλα. Ευτυχώς δεν φέρεται να υπάρχουν τραυματίες.

Στο πρώτο τροχαίο, ένα αυτοκίνητο φαίνεται να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με άλλο όχημα. Στο ατύχημα κατέληξαν να εμπλέκονται 10 αυτοκίνητα. Λίγο αργότερα σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων σημειώθηκε και το δεύτερο ατύχημα, με τουλάχιστον οκτώ αυτοκίνητα να εμπλέκονται σε καραμπόλα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στο συγκεκριμένο τμήμα του ΒΟΑΚ επικρατεί έντονη υγρασία, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να είναι ιδιαίτερα ολισθηρό.

Παρά τον αριθμό των εμπλεκόμενων οχημάτων και τις συγκρούσεις, φαίνεται να μην υπάρχουν τραυματίες σε κανένα από τα δύο περιστατικά.

Πηγή: neakriti.gr