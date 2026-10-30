Ένα ρεπορτάζ του Alpha, μια προειδοποίηση και έξι νεκροί στην Πλάκα

Ένα ρεπορτάζ του Alpha από τον Ιανουάριο του 2025 αποκτά σήμερα ανατριχιαστική διάσταση, μετά τη φονική έκρηξη στην Πλάκα που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Στις 28 Ιανουαρίου 2025, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha είχε παρουσιάσει αποκλειστικό ρεπορτάζ του Άλκη Παππά για τη δράση της λεγόμενης «μαφίας του χαλκού». Τα κυκλώματα έμπαιναν σε πιλοτές πολυκατοικιών και αφαιρούσαν χαλκοσωλήνες από εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Μάλιστα, βίντεο είχε καταγράψει τη δράση των κακοποιών σε σπίτια στο Ίλιον. Οι εικόνες έδειχναν τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζαν τις εγκαταστάσεις και αφαιρούσαν τα μεταλλικά τμήματα, αδιαφορώντας για τους κινδύνους που δημιουργούσαν για τους ενοίκους.

Το θέμα που τότε αφορούσε κλοπές και φθορές σε πολυκατοικίες επανέρχεται σήμερα με τραγικό τρόπο. Στην έκρηξη που σημειώθηκε στην Πλάκα, στις 25 Σεπτεμβρίου 2026, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ το κτίριο υπέστη καταστροφές.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της Πυροσβεστικής, η υπόθεση συνδέεται με την αφαίρεση χάλκινων σωληνώσεων από την εγκατάσταση φυσικού αερίου. Οι φθορές φέρεται να προκάλεσαν διαρροή, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση αερίου και την ισχυρή έκρηξη.

Η έρευνα διήρκεσε 34 ημέρες και οδήγησε στην ταυτοποίηση τριών ανδρών, οι οποίοι συνελήφθησαν για την υπόθεση.

Το ρεπορτάζ του 2025 δεν αφορούσε την Πλάκα, ούτε προέβλεπε όσα θα ακολουθούσαν. Κατέγραφε, όμως, ένα υπαρκτό και εξαιρετικά επικίνδυνο φαινόμενο: την αφαίρεση εξαρτημάτων από εγκαταστάσεις φυσικού αερίου σε κατοικημένες πολυκατοικίες.

Σήμερα, μετά την τραγωδία με τους έξι νεκρούς, εκείνες οι εικόνες θυμίζουν πόσο επικίνδυνη μπορεί να αποδειχθεί μια τέτοια κλοπή.