LIVE: Υψώθηκε η ελληνική σημαία στη φρεγάτα Belharra «Νέαρχος»

Η ελληνική σημαία κυμματίζει στην νέα φρεγάτα Belhara του Πολεμικού μας Ναυτικού “Νέαρχος”.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στα ναυπηγεία της Λοριάν της Γαλλίας, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Για το καλύτερο πλοίο στην κατηγορία του,στον πλανήτη έκανε λόγο ο υπουργός στην ομιλία του, επισημαίνοντας τις νέες δυνατότητες που αποκτούν οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Η φρεγάτα “Νέαρχος” είναι η δεύτερη φραγάτα Belhara που αποκτά το Πολεμικό Ναυτικό μετά την φρεγάτα “Κίμων”. Η φρεγάτα αναμένετε να καταπλεύσει στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας στις αρχές Δκεμβρίου.