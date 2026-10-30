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LIVE: Υψώθηκε η ελληνική σημαία στη φρεγάτα Belharra «Νέαρχος»

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/10/2026 17:00

Η ελληνική σημαία κυμματίζει στην νέα φρεγάτα Belhara του Πολεμικού μας Ναυτικού “Νέαρχος”.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στα ναυπηγεία της Λοριάν της Γαλλίας, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Για το καλύτερο πλοίο στην κατηγορία του,στον πλανήτη έκανε λόγο ο υπουργός στην ομιλία του, επισημαίνοντας τις νέες δυνατότητες που αποκτούν οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Η φρεγάτα “Νέαρχος” είναι η δεύτερη φραγάτα Belhara που αποκτά το Πολεμικό Ναυτικό μετά την φρεγάτα “Κίμων”. Η φρεγάτα αναμένετε να καταπλεύσει στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας στις αρχές Δκεμβρίου.

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