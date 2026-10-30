Φυλακές Νιγρίτας: Κοκαΐνη και μαχαίρια σε αιφνιδιαστική έρευνα

Ναρκωτικά και αιχμηρά αντικείμενα εντοπίστηκαν στις Φυλακές Νιγρίτας, έπειτα από αιφνιδιαστική αστυνομική έρευνα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών. Στους ελέγχους συνέδραμαν άνδρες της ΟΠΚΕ και σωφρονιστικοί υπάλληλοι.

Τα ευρήματα της αστυνομικής επιχείρησης

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν 4,2 γραμμάρια κοκαΐνης, δύο μαχαίρια και δύο κινητά τηλέφωνα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης μία συσκευή Wi-Fi, στην οποία υπήρχε κάρτα SIM.

Τα αντικείμενα βρέθηκαν στην κατοχή τριών κρατουμένων. Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές για την υπόθεση.

Την προανάκριση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών.