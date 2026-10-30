16.000 αναφορές για παιδική κακοποίηση στην Ελλάδα

Περισσότερες από 16.000 αναφορές για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων διαβιβάστηκαν στις ελληνικές αρχές το 2025. Τα στοιχεία προέρχονται από το CyberTipline του Εθνικού Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και υπό Εκμετάλλευση Παιδιά των ΗΠΑ (NCMEC) και αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος και στη χώρα μας.

Το 2024 οι αντίστοιχες αναφορές είχαν φτάσει τις 15.000. Πρόκειται για περιστατικά που αφορούν οπτικό ή ψηφιακό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της 1ης Διεθνούς Συζήτησης Στρογγυλής Τράπεζας για τη χάραξη πολιτικής σχετικά με την παιδική εκμετάλλευση, που πραγματοποιήθηκε στις 27, 28 και 29 Οκτωβρίου 2026 στην Ουάσιγκτον.

Στη διεθνή συνάντηση συμμετείχε ενεργά «Το Χαμόγελο του Παιδιού», εκπροσωπώντας την Ελλάδα και μεταφέροντας την εμπειρία περισσότερων από 30 χρόνων στον τομέα της παιδικής προστασίας.

Το μήνυμα από την Ουάσιγκτον

Στο τραπέζι βρέθηκαν εκπρόσωποι οργανισμών, επιστήμονες, ειδικοί της τεχνολογίας και θεσμικοί παράγοντες από δεκάδες χώρες. Κοινός στόχος ήταν η ενίσχυση της προστασίας των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση, με ιδιαίτερη έμφαση στους κινδύνους του διαδικτύου.

Ο πρόεδρος του Οργανισμού, Κώστας Γιαννόπουλος, έστειλε σαφές μήνυμα για την ανάγκη κοινής δράσης.

«Δεν αρκεί να συζητάμε για όσα απειλούν τα παιδιά. Πρέπει να συμφωνήσουμε τι θα κάνουμε μαζί, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη και πότε θα το υλοποιήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως υπογράμμισε, η προστασία των ανηλίκων δεν μπορεί να περιορίζεται από σύνορα και αρμοδιότητες. Χρειάζεται συνεργασία, εμπιστοσύνη και συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Οι γραμμές βοήθειας στην Ελλάδα

Στη χώρα μας, ο Οργανισμός διαθέτει ένα πανελλαδικό δίκτυο δωρεάν υπηρεσιών, που λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Περιλαμβάνει 10 Κέντρα Δράσεων, έξι Γραμμές Βοήθειας και Υποστήριξης, την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, το Chat 1056, καθώς και εξειδικευμένους επιστήμονες και υπηρεσίες άμεσης παρέμβασης.

Στις 4 Νοεμβρίου η επόμενη συνάντηση στην Αθήνα

Η διεθνής παρουσία στην Ουάσιγκτον προηγείται της εκδήλωσης που διοργανώνει ο Οργανισμός στην Αθήνα, στις 4 Νοεμβρίου 2026, με αφορμή τη συμπλήρωση 30+1 χρόνων δράσης.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν τρία ζητήματα: η Τεχνητή Νοημοσύνη, η οικογένεια και η βία.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα ευρήματα πανελλαδικής έρευνας της Focus Bari. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν επιστήμονες, εκπρόσωποι του Οργανισμού αλλά και παιδιά, προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους.

Το μήνυμα που μεταφέρθηκε από την Ουάσιγκτον είναι σαφές: οι αναφορές και τα στατιστικά στοιχεία έχουν αξία μόνο όταν οδηγούν σε έγκαιρη παρέμβαση και ουσιαστική προστασία κάθε παιδιού.