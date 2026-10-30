Αττική: Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε χρήματα και κοσμήματα

Τέσσερα άτομα, ηλικίας 20, 32, 38 και 39 ετών, συνελήφθησαν στην Αττική για υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες με το πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος.

Η αστυνομική έρευνα συνδέει την ομάδα με μία ληστεία και 15 κλοπές, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 227.000 ευρώ.

Οι συλλήψεις έγιναν το απόγευμα της Τετάρτης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η μέθοδος της δήθεν διαρροής ρεύματος

Κατά τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της ομάδας εμφανίζονταν τηλεφωνικά ως υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Στις συνομιλίες τους ενημέρωναν τους ενοίκους για ένα δήθεν πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του σπιτιού τους και επικαλούνταν κίνδυνο από υποτιθέμενη διαρροή ρεύματος.

Με αυτή την αιτιολογία ζητούσαν από τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να τα απομακρύνουν ή να τα προστατεύσουν. Στη συνέχεια, τους υποδείκνυαν ένα συγκεκριμένο σημείο στο εσωτερικό της κατοικίας για να αφήσουν τα αντικείμενα αξίας.

Οι πολίτες καλούνταν έπειτα να μετακινηθούν σε άλλο δωμάτιο και να αφήσουν ξεκλείδωτη την κεντρική είσοδο. Τότε, συνεργοί προσέγγιζαν το σπίτι, έμπαιναν σε αυτό και αφαιρούσαν τα χρήματα και τα κοσμήματα πριν τα θύματα αντιληφθούν την κλοπή.

Το τηλεφωνικό κέντρο στη Δυτική Αττική

Η έρευνα τοποθετεί την έναρξη της δράσης της οργάνωσης τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο. Ως βάση της φέρεται να χρησιμοποιούσε κατοικία στη Δυτική Αττική, την οποία είχε διαμορφώσει σε τηλεφωνικό κέντρο.

Από τον χώρο αυτό πραγματοποιούνταν οι κλήσεις προς ανυποψίαστους πολίτες. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να αξιοποιούσαν τηλεφωνικούς αριθμούς καταχωρισμένους σε ανύπαρκτα πρόσωπα, τα λεγόμενα «ghost phones», με στόχο να δυσκολεύουν την αστυνομική ταυτοποίησή τους.

Η οργάνωση είχε διακριτούς ρόλους μεταξύ όσων έκαναν τις τηλεφωνικές προσεγγίσεις και όσων αναλάμβαναν την είσοδο στις κατοικίες. Κατά τη διάπραξη των κλοπών, τα μέλη της φέρονται να λάμβαναν μέτρα για να μην αναγνωρίζονται.

Το αυτοκίνητο του 39χρονου και η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

Για τις μετακινήσεις τους, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητο που ανήκει στον 39χρονο συλληφθέντα. Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας συγκέντρωσε και αξιολόγησε στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των τεσσάρων προσώπων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστεία και απάτες. Οι πράξεις αποδίδονται κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει και το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.