Νέες λεπτομέρειες για τη στενή σχέση του 24χρονου Μπιλιάλ Ιλίεφ με τον 50χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του στο Περιθώρι Δράμας, αποκαλύπτει φίλος του θύματος στη δημόσια τηλεόραση της Βουλγαρίας (BNT).

Όπως αναφέρει ο Βαλέρι Ασένοφ, ο 50χρονος δεν ήταν απλώς εργοδότης και κουμπάρος του νεαρού. Είχε επισκεφθεί την οικογένειά του στη Βουλγαρία, είχε φιλοξενηθεί στο σπίτι του και είχε καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τους δικούς του ανθρώπους.

Ο 24χρονος εργαζόταν επί χρόνια για τον κτηνοτρόφο, τόσο με τα ζώα όσο και στις αγροτικές καλλιέργειες. Σύμφωνα με τον φίλο του, μεταξύ των δύο ανδρών υπήρχε σχέση εμπιστοσύνης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μαρτυρία του για το τηλεφώνημα που προηγήθηκε της συνάντησης των δύο ανδρών. Ο Ασένοφ υποστηρίζει ότι ο 50χρονος είχε καλέσει τον Μπιλιάλ στην Ελλάδα, λέγοντάς του ότι θα του έδινε τα μισά από τα χρήματα που του χρωστούσε και ότι θα του κατέβαλλε τα υπόλοιπα αργότερα.

Ο νεαρός πατέρας δύο παιδιών πέρασε το περασμένο Σάββατο τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και δεν επέστρεψε ποτέ στην οικογένειά του.

Ο φίλος του περιγράφει και τις αγωνιώδεις προσπάθειες των συγχωριανών του να τον εντοπίσουν. Επί ημέρες είχαν χωριστεί σε ομάδες και ερευνούσαν την ευρύτερη περιοχή, χωρίς να γνωρίζουν ότι η σορός του βρισκόταν τόσο κοντά τους.

Στον τόπο καταγωγής του 24χρονου, το πένθος είναι βαρύ. Οι άνθρωποι που μέχρι πριν από λίγες ώρες ήλπιζαν ότι θα τον έβρισκαν ζωντανό ζητούν πλέον δικαιοσύνη.