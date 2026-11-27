Δύο νέες επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά περίπου 133 αλλοδαπών έχουν παραγματοποιηθεί από χθες το βράδυ έως σήμερα τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με πληροφορίες του Λιμενικού Σώματος, στην πρώτη επιχείρηση, χθες βράδυ, μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, εντόπισε δύο λέμβους νότια της Ιεράπετρας.

Ειδικότερα, περισυνελέγησαν, συνολικά, 83 μετανάστες από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Επίσης, σήμερα τα ξημερώματα, μη επανδρωμένο μέσο της Frontex εντόπισε ακόμη μία λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 9 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.

Περίπου 50 μετανάστες διασώθηκαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας.