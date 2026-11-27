Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να υπάρξει άμεση ανταπόκριση σε τυχόν προβλήματα. Ταυτόχρονα, το Πυροσβεστικό Σώμα ενεργοποιεί το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων, θέτοντας σε επιφυλακή τις δυνάμεις του στις περιοχές όπου προβλέπεται να εκδηλωθεί η κακοκαιρία.

Γενικές οδηγίες αυτοπροστασίας

Για τις περιοχές που αναμένεται να πληγούν από ισχυρές βροχές, καταιγίδες ή θυελλώδεις ανέμους, η ΓΓΠΠ συνιστά:

• Ασφάλιση αντικειμένων: Στερεώστε αντικείμενα σε εξωτερικούς χώρους (μπαλκόνια, αυλές) που ενδέχεται να παρασυρθούν από τον άνεμο και να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς.

• Έλεγχος απορροής υδάτων: Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές και τα λούκια των κτιρίων είναι καθαρά και λειτουργούν απρόσκοπτα.

• Αποφυγή χειμάρρων και ρεμάτων: Μην διασχίζετε ρέματα και χειμάρρους, είτε πεζοί είτε με όχημα, κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων αλλά και για αρκετές ώρες μετά την ύφεσή τους. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε ιρλανδικές διαβάσεις (σημεία όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χείμαρρο χωρίς γέφυρα).

• Περιορισμός εξωτερικών δραστηριοτήτων: Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες, καθώς και κάθε δραστηριότητα στη θάλασσα ή σε παράκτιες ζώνες λόγω του κινδύνου κεραυνών.

• Προφύλαξη από χαλάζι: Σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, αναζητήστε αμέσως καταφύγιο σε κτίριο ή αυτοκίνητο και παραμείνετε εκεί μέχρι να κοπάσει το φαινόμενο. Φροντίστε επίσης για την προστασία των ζώων.

• Προσοχή σε πτώσεις αντικειμένων: Μην περνάτε κάτω από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες ή μπαλκόνια από όπου μπορεί να αποκολληθούν γλάστρες, τζάμια ή άλλα ελαφρά αντικείμενα.

• Συμμόρφωση με τις αρχές: Ακολουθείτε πιστά τις υποδείξεις της Τροχαίας και των κατά τόπους αρμόδιων φορέων.

Οδηγίες σε περίπτωση έντονης κεραυνικής δραστηριότητας

Αν βρίσκεστε στο σπίτι:

• Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές και σταθερό τηλέφωνο, καθώς ο κεραυνός μπορεί να διοχετευτεί μέσω της καλωδίωσης. Αποσυνδέστε την τηλεόραση από το ρεύμα και την κεραία.

• Μην αγγίζετε τις υδραυλικές σωληνώσεις σε κουζίνα και μπάνιο, επειδή αποτελούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο:

• Σταθμεύστε στην άκρη του δρόμου, μακριά από δέντρα που μπορεί να πέσουν.

• Παραμείνετε εντός του οχήματος με αναμμένα τα φώτα έκτακτης ανάγκης (αλάρμ) μέχρι να περάσει η καταιγίδα.

• Κρατήστε τα παράθυρα κλειστά και αποφύγετε την επαφή με μεταλλικά μέρη του αυτοκινήτου.

• Μην οδηγείτε σε πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο:

• Αναζητήστε καταφύγιο σε κτίριο ή αυτοκίνητο. Αν δεν υπάρχει, καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

• Σε δασική περιοχή, προστατευτείτε κάτω από πυκνά κλαδιά χαμηλών δέντρων. Σε ανοιχτό χώρο, μην σταθείτε ποτέ κάτω από μεμονωμένο ψηλό δέντρο.

• Αποφύγετε χαμηλά σημεία λόγω κινδύνου πλημμύρας, καθώς και την παραμονή κοντά σε πυλώνες, καλώδια ρεύματος ή τηλεφώνου και μεταλλικούς φράκτες.

• Κρατήστε απόσταση από μεταλλικά αντικείμενα (οχήματα, ποδήλατα, εξοπλισμό κάμπινγκ) και απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή τη θάλασσα (βγείτε αμέσως από το νερό).

• Αν βρεθείτε σε ανοιχτή, επίπεδη έκταση και αισθανθείτε τα μαλλιά σας να σηκώνονται (ένδειξη επικείμενης πτώσης κεραυνού), πετάξτε από πάνω σας κάθε μεταλλικό αντικείμενο και κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα γόνατα, περιορίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερο την επαφή με το έδαφος.

Ενημέρωση & Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), η κακοκαιρία θα ξεκινήσει αύριο, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, από τα βορειοδυτικά της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Για συνεχή ενημέρωση, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται:

• Πρόγνωση καιρού: Στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ www.emy.gr και www.oldportal.emy.gr .

• Κατάσταση οδικού δικτύου: Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr).

• Οδηγίες αυτοπροστασίας: Στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).