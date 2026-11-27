Σφοδρή συμπλοκή σημειώθηκε χθες το βράδυ έξω από σχολείο στα Χανιά, με αποτέλεσμα ένας 33χρονος άνδρας να βρεθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωναμε πληροφορίες, το βίαιο επεισόδιο έγινε στην περιοχή των Μουρνιών, στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου.

Όπως έγινε γνωστό, στο περιστατικό δεν ενεπλάκησαν μαθητές ή άλλα ανήλικα άτομα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων.

Παράλληλα, στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι επιλήφθηκαν του περιστατικού.