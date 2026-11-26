Μαρτυρίες φίλων του 24χρονου στη Βουλγαρία

Νέα στοιχεία για τη σχέση του 24χρονου Μπιλιάλ Ιλίεφ με τον 50χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του στο Περιθώρι Δράμας, έρχονται στο φως μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων του στενού περιβάλλοντος του θύματος σε βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης.

Ο 24χρονος, πατέρας δύο παιδιών, καταγόταν από το χωριό Μάρτσεβο, του δήμου Γκάρμεν, στη νοτιοδυτική Βουλγαρία. Εδώ και χρόνια ερχόταν στην Ελλάδα για εποχική εργασία, ενώ με τον 50χρονο εργοδότη του δεν τον συνέδεε μόνο η δουλειά, αλλά και μια στενή φιλία. Ο κτηνοτρόφος είχε βαφτίσει το ένα από τα δύο παιδιά του, το οποίο μάλιστα είχε πάρει το όνομά του.

«Του χρωστούσε χρήματα»

Ο Βαλέρι Ασένοφ, στενός φίλος του 24χρονου, ο οποίος συμμετείχε επί ημέρες στις έρευνες για τον εντοπισμό του, μίλησε στη δημόσια ραδιοφωνία της Βουλγαρίας (BNR).

Όπως υποστηρίζει, ο Μπιλιάλ εργαζόταν κάθε χρόνο για τον 50χρονο, ο οποίος του χρωστούσε χρήματα και τον είχε καλέσει στην Ελλάδα προκειμένου να τον εξοφλήσει.

Στην ίδια εκδοχή αναφέρθηκε, μιλώντας σε βουλγαρικά μέσα, και ο Γιουλιάν Γκερασίμοφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο εργοδότης είχε τηλεφωνήσει στον 24χρονο, ενημερώνοντάς τον ότι είχαν πιστωθεί χρήματα και ότι μπορούσε να πάει να τα παραλάβει.

Οι μαρτυρίες αυτές αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά τους ισχυρισμούς του 50χρονου στους αστυνομικούς περί προσωπικών διαφορών με το θύμα.

Σύμφωνα, μάλιστα, με το βουλγαρικό μέσο Ilinden Press, η οικογένεια του 24χρονου κάνει λόγο για οφειλή ύψους 10.000 ευρώ, ποσό το οποίο, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τις ελληνικές αρχές.

Ένα ολόκληρο χωριό πέρασε τα σύνορα για να τον βρει

Από το περασμένο Σάββατο, όταν χάθηκαν τα ίχνη του Μπιλιάλ, συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί του περνούσαν τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα για να συμμετάσχουν στις έρευνες.

Την Τετάρτη συγκεντρώθηκαν στη μεθοριακή διάβαση και έξω από το αστυνομικό τμήμα του Κάτω Νευροκοπίου, ζητώντας από τις αρχές των δύο χωρών να συνεργαστούν για τον εντοπισμό του.

«Θέλουμε πίσω το παιδί μας», ήταν το σύνθημα που φώναζαν, όπως μεταδίδει η βουλγαρική ιστοσελίδα Struma.

Σήμερα, μετά τη γνωστοποίηση της δολοφονίας, δεκάδες ακόμη οχήματα με ανθρώπους του περιβάλλοντός του έφτασαν στο Νευροκόπι. Ο Βαλέρι Ασένοφ έκανε λόγο για περίπου 50 με 60 βαν και 100 αυτοκίνητα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι καταβάλλεται προσπάθεια να αποφευχθούν εντάσεις, τονίζοντας ότι οι άνθρωποι του Μπιλιάλ εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη και ζητούν την αυστηρότερη δυνατή τιμωρία του υπευθύνου.

Πλέον, η οικογένεια του 24χρονου περιμένει την ολοκλήρωση της νεκροψίας-νεκροτομής στη Δράμα, προκειμένου να παραλάβει τη σορό του και να την επιστρέψει στη Βουλγαρία.