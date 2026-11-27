Στο “κατώφλι” του ανακρικτή αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο 50χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος ομολόγησε χθες ότι σκότωσε τον 24χρονο Βούλγαρο Μπίλιαλ Ιλίεφ στο Περιθώρι Δράμας.

Ο 24χρονος αγνοούνταν από το προηγούμενο Σάββατο με συγγενείς και φίλους από την Βουλγαρία να συμμτέχουν στις έρευνες ανεύρεσής του.

Ο 50χρονος κτηνοτρόφος κατά την ομολογία του στις αρχέςς, ανέφερε ότι είχαν προσωπικές διαφορές. Ωστόσο, σύμφωνα με βουλγαρικά μέσα και τους ισχυρισμούς ενός φίλου του θύματος, ο 50χρονος φέρεται να χρωστούσε χρήματα στο θύμα, πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις ελληνικές αρχές.

Το στοιχείο που οδήγησε τους αστυνομικούς να στρέψουν την έρευνα στον 50χρονο, ήταν το γεγονός ότι έλειπε η καραμπίνα του κτηνοτρόφου από σπίτι του, στοιχείο που διαπιστώθηκε στα πλαίσια κατ’ οίκον έρευνας.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί επίσης και ο 23χρονος ανιψιός του κτηνοτρόφου