Έτοιμη να επιστρέψει στο σπίτι της η 11χρονη απο τα Χανιά

Έτοιμη να επιστρέψει στο σπίτι της η 11χρονη απο τα Χανιά PHOTO /AP - Hussein Malla

Έτοιμη να επιστρέψει και πάλι στην καθημερινότητά της, στην οικογένειά της και στο σχολείο της είναι η 11χρονη μαθήτρια από τα Χανιά, καθώς αναμένεται τα επόμενα εικοσιτετράωρα να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και να επιστρέψει στον τόπο της.

Η περιπέτεια της μικρής μαθήτριας συγκίνησε το πανελλήνιο, καθώς χρειάστηκε να υποβληθεί σε μια εξαιρετικά δύσκολη και πολύωρη χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», προκειμένου να αφαιρεθεί ένας σπάνιος όγκος.

Για πρώτη φορά, ο παιδοκαρδιοχειρουργός Αντώνης Καλλικουρδής, από το Νοσοκομείο «Η Αγία Σοφία», μιλά στον Alpha News και αποκαλύπτει πώς οργανώθηκε και συντονίστηκε η μεγάλη ιατρική αποστολή που έδωσε στο 11χρονο κορίτσι την ευκαιρία να κρατηθεί στη ζωή.

Στην απαιτητική αυτή προσπάθεια συμμετείχε μια ομάδα εξειδικευμένων γιατρών, ανάμεσά τους και ο Γεώργιος Καλαβρουζιώτης, προσωρινός προϊστάμενος του Α΄ Τμήματος Χειρουργικής Καρδιάς – Θώρακος.

Πρόκειται για ένα ιστορικό ιατρικό ντοκουμέντο, που φωτίζει τις συντονισμένες προσπάθειες των γιατρών, την επιστημονική συνεργασία και τη μάχη που δόθηκε για να σωθεί η ζωή ενός παιδιού.

Σήμερα, η 11χρονη ετοιμάζεται να αφήσει πίσω της τη δύσκολη αυτή περιπέτεια και να επιστρέψει στην αγκαλιά των δικών της ανθρώπων, με την ελπίδα να ξαναβρεί σύντομα τους συμμαθητές της και την καθημερινότητα που τόσο της έλειψε.