Εργασίες κατεδάφισης ενός επικίνδυνου, ετοιμόρροπου κτιρίου στην οδό Καβάφη στα Πατήσια ξεκίνησαν σήμερα το πρωί από τα συνεργεία του Δήμου Αθηναίων.

Ωστόσο, η διαδικασία προβλέπεται να παρουσιάσει καθυστέρηση, επειδή αρκετοί κάτοικοι δεν έχουν μετακινήσει ακόμη τα σταθμευμένα αυτοκίνητά τους από την περιοχή, παρά τις σχετικές ειδοποιήσεις που είχαν τοποθετηθεί από τον Δήμο.

Σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στον Άγιο Ελευθέριο, στα Πατήσια, προχωράμε στην κατεδάφιση ενός ακόμα επικινδύνως ετοιμόρροπου κτιρίου. Από τα 70 που έχουμε καταγράψει συνολικά στην Αθήνα, έχουμε ήδη γκρεμίσει τα 10 και ακολουθούν άλλα 10 το προσεχές διάστημα. Είναι μια κρίσιμη παρέμβαση, καθώς κάθε ελεύθερο τετραγωνικό που κερδίζουμε μετατρέπεται σε χώρο πρασίνου. Συγκεκριμένα, το οικόπεδο αυτό θα ενωθεί με το γειτονικό πάρκο, προσφέροντας μια μικρή αλλά ουσιαστική ανάσα πρασίνου σε μια επιβαρυμένη γειτονιά».