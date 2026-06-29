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Δολοφονία 15χρονου στη Καλλιθέα: Στον ανακριτή οι επτά συλληφθέντες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
29/06/2026 11:21
Δολοφονία 15χρονου στη Καλλιθέα: Στον ανακριτή οι επτά συλληφθέντες
INTIME

Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι επτά συλληφθέντες που φαίνονται να εμπλέκονται στη θανατηφόρα συμπλοκή στη Καλλιθέα, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ένας 15χρονος.

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Οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να απολογηθούν για τον ρόλο που αποδίδεται στον καθένα στο αιματηρό επεισόδιο, ενώ οι δικαστικές αρχές επιχειρούν να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Στο επίκεντρο της διαδικασίας αναμένεται να βρεθούν οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων και η υπερασπιστική τους γραμμή, καθώς από τις απολογίες τους εκτιμάται ότι θα προκύψουν κρίσιμα στοιχεία για την εξέλιξη της έρευνας.

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