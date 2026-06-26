Συμπλοκή στην Καλλιθέα – Για κακούργημα οι επτά συλληφθέντες

Ακόμη δέκα άτομα που φέρονται ότι εμπλέκονται στη φονική συμπλοκή που κατέληξε στον θάνατο του 15χρονου στην Καλλιθέα αναζητούν οι αστυνομικοί, που χειρίζονται την υπόθεση.

Σήμερα στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο 17χρονος δράστης και έξι ακόμη συλληφθέντες.

Μας ενημερώνει Πέτρος Καρσιώτης.