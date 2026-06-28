Από το Τέξας στη Σύρο

Άφησαν πίσω τους το Τέξας αναζητώντας ένα ασφαλέστερο και πιο ανθρώπινο περιβάλλον για να μεγαλώσουν την κόρη τους. Η Cara Celeste West και η οικογένειά της βρήκαν τελικά το νέο τους σπίτι στη Σύρο, όπου ζουν μόνιμα τα τελευταία δύο χρόνια. Η ίδια περιγράφει στον Alpha τους λόγους που την οδήγησαν να εγκαταλείψει τις Ηνωμένες Πολιτείες για να βρει καταφύγιο στην Ελλάδα.