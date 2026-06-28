Οι «Πρωταγωνιστές» στην Κένυα- Απόψε στις 23:50 στον ALPHA
Απόψε το βράδυ αλλά και την επόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου, οι “πρωταγωνιστές” ταξιδεύουν στην Κένυα. Ο Σταύρος Θεοδωράκης επισκέφθηκε τα χωριά των Μασάι, στο πλούσιο κέντρο του Ναϊρόμπι, στην Κιμπέρα την τεράστια παραγκούπολη και στις εγκαταστάσεις της Μητρόπολης της Κένυας που διαθέτουν γήπεδα, σχολεία, κολέγια, εκκλησιαστική σχολή και χώρους φιλοξενίας και συσσιτίων.
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