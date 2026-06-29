Βίντεο – Δύο διασώσεις από ημιβυθισμένο ιστιοφόρο στη Νίσυρο

Ευτυχή κατάληξη τέλος είχε μία επιχείρηση διάσωσης που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος, έπειτα από ημιβύθιση ιστιοφόρου σκάφους στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη βραχονησίδα Περγούσα ανοικτά της Νισύρου.

Οι δύο Έλληνες που επέβαιναν στο ιστιοφόρο εντοπίστηκαν εγκαίρως και περισυνελέγησαν με ασφάλεια από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο έσπευσε άμεσα στο σημείο του περιστατικού.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Νισύρου, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός ή ανάγκη για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.