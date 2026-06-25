Καλλιθέα: Φονική συμπλοκή με έναν νεκρό- Μία σύλληψη

Σε μία σύλληψη έχουν προχωρήσει οι Αρχές μετά την φονική συμπλοκή που οδήγησε στον θάνατο ενός νεαρού άνδρα το βράδυ της Τετάρτης στην Καλλιθέα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, όταν περίπου δέκα άτομα φέρονται να ενεπλάκησαν σε συμπλοκή κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο νεαρός δέχθηκε χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο στον θώρακα.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ., με αστυνομικούς να πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή. Έγιναν 14 προσαγωγές, ενώ εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι, το οποίο θα εξεταστεί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθεί αν συνδέεται με τη θανατηφόρα επίθεση.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των εμπλεκομένων και να εξακριβώσουν τι προηγήθηκε της συμπλοκής.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το ενδεχόμενο οπαδικών κινήτρων πίσω από το αιματηρό περιστατικό.