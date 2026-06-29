Πιάστηκαν στα χέρια – Χτύπησαν αστυνομικό

Με χειροπέδες κατέληξαν δύο άνδρες, στη Θεσσαλονική χθες βράδυ μετά από σοβαρό επεισόδιο σε διαμέρισμα το οποίο κατέληξε στον τραυματισμό ενός αστυνομικού, ενώ στο σπίτι εντοπίστηκε και κοκαίνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έφθασαν στο διαμέρισμα μετά από καταγγελία για έντονο διαπληκτισμό μεταξύ ενοίκων. Οι δύο άνδρες, ένας 30χρονος και ένας 33χρονος πιάστηκαν στα χέρια και ο πρώτος απείλησε τον δεύτερο με ένα μαχαίρι. Ο 30χρονος αντιστάθηκε στις αρχές. Μάλιστα απείλησε και τραυμάτισε έναν από τους αστυνομικούς, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο .

Η έρευνα στο διαμέρισμα αποκάλυψε συσκευασία με κοκαϊνη.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία απο το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου και πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα .