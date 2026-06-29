LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

13:00
ALPHA NEWS

«Ελ. Βενιζέλος»: 32χρονη μετέφερε πάνω από 18,5 κιλά κάνναβης στις αποσκευές της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
29/06/2026 09:34
«Ελ. Βενιζέλος»: 32χρονη μετέφερε πάνω από 18,5 κιλά κάνναβης στις αποσκευές της
Φωτογραφία ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθη 32χρονη, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος, μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, η οποία δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) στην ελληνική επικράτεια, μέσω της αεροπορικής οδού.

Κατά τον έλεγχο, η κατηγορούμενη κατελήφθη να κατέχει, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση στη Ρόδο, -18- νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους -18- κιλών και -590- γραμμαρίων, τις οποίες είχε επιμελώς αποκρύψει εντός των αποσκευών της.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης