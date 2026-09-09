Ακόμα 97 μετανάστες σε λέμβο στους Καλούς Λιμένες

Στη διάσωση 97 μεταναστών προχώρησε το Λιμενικό σήμερα το πρωί. Η διάσωση έρχεται να προστεθεί στις συνεχείς ροές που δέχεται η Κρήτη το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, σήμερα το πρωί εντοπίστηκε λέμβος με 57 αλλοδαπούς σε απόσταση 55 μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Παραπλέον φορτηγό πλοίο περισυνέλλεξε τους επιβαίνοντες της λέμβου και τους μετέφερε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Χτες το βράδυ ακόμη ένα περιστατικό, όπου αυτή τη φορά εντοπίστηκε λέμβος με 40 αλλοδαπούς, στην ίδια θαλάσσια περιοχή. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού σώματος το οποίο περισυνέλεξε τους επιβαίνοντες και τους μετέφερε και αυτούς στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.