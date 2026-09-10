Σκάλα Κεφαλονιάς: 4χρονος τραυματίστηκε από μαρμάρινη κολόνα

Βαρύ τραυματισμό υπέστη ένα 4χρονο αγόρι στη Σκάλα Κεφαλονιάς, το βράδυ της 1ης Σεπτεμβρίου, όταν μαρμάρινη κατασκευή ανατράπηκε και καταπλάκωσε το χέρι του. Το περιστατικό έγινε σε κοινόχρηστο χώρο, ακριβώς έξω από την τοπική παιδική χαρά.

Δύο χειρουργεία στην Πάτρα

Οι γονείς μετέφεραν αρχικά το παιδί στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς. Την επόμενη ημέρα κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα.

Οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα του πρώτου μετακαρπίου και εκτεταμένο οίδημα. Ο 4χρονος υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις. Στην πρώτη έγινε αποσυμφόρηση του χεριού και σταθεροποίηση του κατάγματος με K-wire. Στη δεύτερη έγινε σύγκλειση των τομών. Το παιδί παρέμεινε νοσηλευόμενο από την Τρίτη έως την Παρασκευή. Σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες που επικαλείται η οικογένεια, θα χρειαστεί περίπου έναν μήνα με γύψο και K-wire, ενώ συνεχίζεται η αποκατάστασή του.

Η καταγγελία της οικογένειας

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι η μαρμάρινη κολόνα, ύψους άνω των 30 εκατοστών, δεν ήταν στερεωμένη στο έδαφος. Αναφέρει επίσης πως υπήρχε και δεύτερη μαρμάρινη κολόνα χωρίς στερέωση.

Για το περιστατικό έχει υποβληθεί μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Αργοστολίου. Αστυνομικοί έκαναν αυτοψία στον χώρο, ενώ ενημερώθηκε και ο Δήμος Αργοστολίου. Οι γονείς ζητούν να διερευνηθεί ποιος είχε την ευθύνη για τις κατασκευές, τη στερέωση, τον έλεγχο και τη συντήρησή τους. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση του Δήμου Αργοστολίου.