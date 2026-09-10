Ιός του Δυτικού Νείλου : 34 νέα κρούσματα

Αυξάνεται η ανησυχία των ειδικών για τον Ιό του Δυτικού Νέιλου. 34 νέα κρούσματα, 324 συνολικά και 30 θάνατοι, στην Ελλάδα.

Η λοίμωξη έχει σημειώσει 324 κρούσματα στην χώρα μας, από την αρχή της καταγραφής της έως και τις 9 Σεπτεμβρίου.

Τα συγκεκριμένα κρούσματα είναι όσα έχουν διαγνωσθεί και δηλωθεί, εκ των οποίων τα 217, έγιναν αντιληπτά λόγω εκδηλώσεων στο Νευρικό Κεντρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση). Τα υπόλοιπα 107 είχαν ήπια συμπτώματα.

Τα δεδομένα της τελευταίας εβδομάδας είναι ανησυχητικά, καθώς διαγνώσθηκαν και δηλώθηκαν 34 νέα εγχώρια κρούσματα. Ενώ, μετράμε συνολικά 30 θανάτους σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί σε 73 δήμους της χώρας, σε 22 περιφερειακές ενότητες.

Ειδικότερα στις περιφερειακές ενότητες:

Ανατολικής Αττικής

Βορείου Τομέα Αθηνών

Δυτικής Αττικής

Δυτικού Τομέα Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Νοτίου Τομέα Αθηνών

Πειραιώς

Καρδίτσας

Λάρισας

Τρικάλων

Ημαθίας

Θεσσαλονίκης

Πέλλας

Πιερίας

Σερρών

Λακωνίας

Εύβοιας

Βοιωτίας

Ρεθύμνου

Ηρακλείου

Ροδόπης και

Έβρου.

Οι ειδικοί προειδοποιούν και αναμένουν την εμφάνιση κι’ άλλων κρουσμάτων μέσα στο επόμενο διάστημα. Ιδίως στην περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα κρούσματα έχουν αυξηθεί, σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, σε συγκεκριμένες περιοχές/περιφερειακές ενότητες.

Ωστόσο, πέρα από τις περιοχές που έχουν ήδη καταγραφεί κρούσματα, η «Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό επηρεαζόμενων περιοχών από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές» του ΕΟΔΥ, εκτιμά ότι συγκεκριμένοι δήμοι δυνητικά μπορεί να εμφανίσουν κρούσματα.

Αναλυτικά:

Ηρακλείου ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών

Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών

Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και Δάφνης – Υμηττού ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Ιλίου Π. Δυτικού Τομέα Αθηνών

Μουζακίου ΠΕ Καρδίτσας

Φαρκαδόνας ΠΕ Τρικάλων

Αμφίπολης ΠΕ Σερρών

Καλαμαριάς

Νεάπολης – Συκεών

Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου ΜΕ Θεσσαλονίκης

Πύδνας – Κολινδρού ΠΕ Πιερίας

Κιλκίς ΠΕ Κιλκίς

Κορινθίων ΠΕ Κορινθίας

Χερσονήσου ΠΕ Ηρακλείου και

Τήνου ΠΕ Τήνου.

Ο ΕΟΔΥ συνιστά την τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια, σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών, καθώς τονίζει ότι οι πιθανές περιοχές καταγραφής κρουσμάτων σε κάθε περίοδο μετάδοσης δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες γειτονικές αυτής, κατά την περίοδο 2026, έχουν καταγραφεί -εκτός από τη χώρα μας- κρούσματα λοίμωξης από τον ιό σε: Ιταλία, Ρουμανία, Γαλλία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Ισπανία, Αλβανία, Γερμανία, Κόσοβο, Κροατία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ολλανδία και Κύπρο.