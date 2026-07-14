Θύελλα αντιδράσεων για τις δηλώσεις του Δημάρχου στο Άργος

Έντονο πολιτικό και κοινωνικό διάλογο αλλα και αντιδράσεις, έχουν προκαλέσει οι δημόσιες τοποθετήσεις του δημάρχου Άργους-Μυκηνών, Γιάννη Μαλτέζου και του πρώην δημάρχου, Δημήτρη Καμπόσου, σχετικά με την υπόθεση του θανάσιμου πυροβολισμού του 20χρονου Θοδωρή και την προφυλάκιση των δύο αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Πρώτος τοποθετήθηκε ο κ. Μαλτέζος, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για την απόφαση της προφυλάκισης των δύο αστυνομικών. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα εξαιρετικό δικονομικό μέτρο που, κατά την άποψή του, δεν δικαιολογείται στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι είναι οικογενειάρχες, με περισσότερα από 20 χρόνια υπηρεσίας και χωρίς πειθαρχικό ή ποινικό παρελθόν. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η μεγάλη δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση ενδέχεται να επηρέασε την κρίση της Δικαιοσύνης.

Στην ίδια ανάρτηση αναφέρθηκε και στις δηλώσεις της μητέρας του 20χρονου για τα προβλήματα συμπεριφοράς του γιου της, θέτοντας ερωτήματα για το κατά πόσο είχαν ληφθεί μέτρα ώστε να αποτραπεί η επικίνδυνη οδήγησή του και να προστατευθεί η δημόσια ασφάλεια. Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε τις πιο έντονες αντιδράσεις, με αρκετούς να κάνουν λόγο για στοχοποίηση της οικογένειας του θύματος και για αναφορές που άγγιζαν ζητήματα αυτισμού και αναπηρίας.

Ο δήμαρχος υποστήριξε ακόμη ότι οι αστυνομικοί καλούνται καθημερινά να επιχειρούν κάτω από συνθήκες υψηλής πίεσης και προειδοποίησε πως η ποινικοποίηση κάθε επιχειρησιακού λάθους μπορεί να οδηγήσει σε διστακτικότητα των αστυνομικών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Κλείνοντας, εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στους δύο κατηγορούμενους και στις οικογένειές τους, δηλώνοντας την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη για την τελική κρίση της υπόθεσης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δημάρχου Άργους- Μυκηνών κ. Ιωάννη Μαλτέζου στο Facebook:

Λίγες ώρες αργότερα, με ανάρτησή του, θέση πήρε και ο πρώην δήμαρχος Άργους- Μυκηνών, Δημήτρης Καμπόσος, ο οποίος κινήθηκε στο ίδιο πνεύμα, στηρίζοντας ανοιχτά τους δύο αστυνομικούς. Ο κ. Καμπόσος υποστήριξε ότι οι αστυνομικοί «έκαναν άριστα τη δουλειά τους» με κίνδυνο της ζωής τους, ενώ χαρακτήρισε «τεράστιο λάθος» την απόφαση της προφυλάκισής τους, εκφράζοντας την άποψη ότι το κράτος όφειλε να τους στηρίξει αντί να τους οδηγήσει στη φυλακή.

Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε όσους ασκούν κριτική στην αστυνομία, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα αιχμηρούς χαρακτηρισμούς και υποστηρίζοντας ότι όσοι στρέφονται εναντίον της «ποτέ δεν την ήθελαν, επειδή τους ενοχλούσε στις παρανομίες τους». Μάλιστα, διαμήνυσε ότι θα συνεχίσει να εκφράζει δημόσια την άποψή του «είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει και δεν σας φοβόμαστε».

Ο πρώην δήμαρχος, πάντως, διαφοροποιήθηκε από τον διάδοχό του σε ένα σημείο, επισημαίνοντας ότι, παρότι θεωρεί σωστή τη στήριξη προς τους αστυνομικούς, διαφωνεί με τον τρόπο που ο κ. Μαλτέζος αναφέρθηκε στο θέμα του αυτισμού και γενικότερα των ατόμων με αναπηρία, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Διαφωνώ όμως για την αναφορά του και τον τρόπο που τοποθετήθηκε στο θέμα του αυτισμού και εν γένει των ΑμεΑ».

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρώην δημάρχου Άργους, Δημήτρη Καμπόσου στο Facebook:

Η Νέα Αριστερά εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του δημάρχου Άργους-Μυκηνών, Ιωάννη Μαλτέζου, με αφορμή την τοποθέτησή του για τον θάνατο του 20χρονου και τη στήριξη που εξέφρασε στους δύο αστυνομικούς που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση.

Στην ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά κατηγορεί τον δήμαρχο ότι επιτέθηκε στη μητέρα του θύματος και μετέθεσε ευθύνες στην οικογένεια, ενώ παράλληλα αμφισβήτησε την απόφαση της Δικαιοσύνης για την προφυλάκιση των αστυνομικών. Παράλληλα, ζητά από τη Νέα Δημοκρατία να τοποθετηθεί αν συμφωνεί με τις δηλώσεις του στελέχους της και, σε διαφορετική περίπτωση, να προχωρήσει στη διαγραφή του.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς στο Facebook:

Οι δύο αναρτήσεις προκάλεσαν πλήθος αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον πολιτικό χώρο και η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.