Οι εργαζόμενοι του επισιτισμού κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

Ο κόμπος στο χτένι φαίνεται να έχει φτάσει για εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού και του επισιτισμού οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε απεργίες και σοβαρές καταγγελίες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν η κλαδική συλλογική σύμβαση του επισιτισμού δεν εφαρμόζεται καθολικά καθώς τα στοιχεία δείχνουν πως μόνο το 5% από τις 80000 επιχειρήσεις επισιτισμού την ακολουθεί.

Στο πεδίο της ψηφιακής κάρτας η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό καταγγέλει πως οι εργαζόμενοι δεν έχουν τον έλεγχο της κάρτας τους καθώς αυτή βρίσκεται στην ευχέρεια των εκάστοτε γραφείων προσωπικού των ξενοδοχείων και καταστημάτων εστίασης. Αυτό σημαίνει πως ο πραγματικός χρόνος εργασίας των εργαζομένων αλλοιώνεται, ενώ δεν γίνεται καν λόγος για προσαυξήσεις και ρεπό.

Μάλιστα καταγγέλουν ένα περιστατικό ξυλοδαρμού ενός ανήλικου εργαζομένου στην Κρήτη. Ταυτόχρονα ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η νόμιμη ανήλικη εργασία έχει αυξηθεί κατά 50%.

Αναφορικά με τις μετακλήσεις εργαζομένων Τρίτων Χωρών η ομοσπονδία σημειώνει πως ο αριθμός που φτάνει τους 29.000 σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας δεν ισχύει, ενώ δεν υπάρχει διαφάνειa πέρα από τον αριθμό, σε ποιες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται και κάτω από ποιες συνθήκες.

Η ομοσπονδία δηλώνει πως οι απεργίες θα συνεχιστούν μέχρι να λυθούν τα προβλήματα των εργαζομένων.