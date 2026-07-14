Νέα κίνητρα για συμπληρωματική σύνταξη!

Ανοιχτά Ταμεία, φορολογικές ελαφρύνσεις και μεταφορά δικαιωμάτων φέρνει το νέο νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση.

Περισσότερες επιλογές για τη δημιουργία συμπληρωματικού συνταξιοδοτικού εισοδήματος αποκτούν εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 27 Ιουλίου.

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι η δημιουργία Ανοιχτών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), στα οποία θα μπορούν να συμμετέχουν μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες χωρίς να απαιτείται η ίδρυση δικού τους ταμείου. Έτσι, διευρύνεται η πρόσβαση στον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, που λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον e-ΕΦΚΑ και το ΤΕΚΑ.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης πιο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Οι εισφορές θα εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα, αυξάνονται τα ανώτατα όρια έκπτωσης, ενώ καταργείται η φορολογική επιβάρυνση για όσους εντάσσονται στην επαγγελματική ασφάλιση σε μεγαλύτερη ηλικία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Όταν ένας εργαζόμενος αλλάζει εργασία, θα μπορεί να μεταφέρει εύκολα το συνταξιοδοτικό του πρόγραμμα στον νέο φορέα, χωρίς να χάνει τα δικαιώματα που έχει αποκτήσει. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα παραμονής στην επαγγελματική ασφάλιση ακόμη και σε περίπτωση ανεργίας.

Στο νέο πλαίσιο εντάσσονται και πρόσθετες παροχές, όπως προγράμματα υγείας για τους ασφαλισμένους και τις οικογένειές τους, καθώς και καλύτερη ψηφιακή ενημέρωση για την πορεία της αποταμίευσης και των επενδύσεών τους.

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να καταστήσει την επαγγελματική ασφάλιση πιο προσιτή, πιο ευέλικτη και πιο ελκυστική, ενισχύοντας τη μελλοντική συνταξιοδοτική προστασία χωρίς να επηρεάζεται η κύρια ασφάλιση.