Βίντεο σοκ με αναβάτη σε πατίνι να κινείται με μεγάλη ταχύτητα

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οδηγοί που κινούνταν στην λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Γλυφάδα, όταν είδαν οδηγό πατινιού να τους προσπερνά.

Στο βίντεο, ο αναβάτης φαίνεται να προσπερνά αυτοκίνητα, κινούμενος ανάμεσα στα οχήματα, την ώρα που η κυκλοφορία βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι εικόνες έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς η κίνηση ηλεκτρικών πατινιών σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας απαγορεύεται, ενώ η συγκεκριμένη συμπεριφορά εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους τόσο για τον ίδιο όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι της Τροχαίας, για τις παραβάσεις που αφορούν τα ηλεκτρικά πατίνια.

Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί επανειλημμένα επικίνδυνα περιστατικά με αναβάτες που αναπτύσσουν υπερβολικές ταχύτητες ή κινούνται χωρίς τον προβλεπόμενο προστατευτικό εξοπλισμό.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι τα ηλεκτρικά πατίνια προορίζονται για συγκεκριμένες κατηγορίες δρόμων και όχι για λεωφόρους ταχείας κυκλοφορίας, όπου οι υψηλές ταχύτητες των οχημάτων μετατρέπουν οποιοδήποτε λάθος σε πιθανή τραγωδία.

Δείτε το βίντεο που καταγράφει το επικίνδυνο περιστατικό.