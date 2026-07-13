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Σοκαριστικό ντοκουμέντο από την αιματηρή καταδίωξη στο Άργος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
13/07/2026 14:54

Σοκαριστικό ηχητικό ντοκουμέντο καταγράφει τον καταιγισμό πυρών που δέχτηκε ο 20χρονος από τους αστυνομικούς στο Άργος οι οποίοι μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Ο άτυχος νέος υπέκυψε στα τραύματά του, μετά από την  καταδίωξη.

Για υπέρβαση καθήκοντος κάνει λόγο και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη… Η αποστολή της αστυνομίας δεν είναι να  σκοτώνει, είπε χαρακτηριστικά.

Μας ενημερώνει ο Άλκης Παππάς.

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