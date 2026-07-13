Σοκαριστικό ντοκουμέντο από την αιματηρή καταδίωξη στο Άργος

Σοκαριστικό ηχητικό ντοκουμέντο καταγράφει τον καταιγισμό πυρών που δέχτηκε ο 20χρονος από τους αστυνομικούς στο Άργος οι οποίοι μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Ο άτυχος νέος υπέκυψε στα τραύματά του, μετά από την καταδίωξη.

Για υπέρβαση καθήκοντος κάνει λόγο και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη… Η αποστολή της αστυνομίας δεν είναι να σκοτώνει, είπε χαρακτηριστικά.

Μας ενημερώνει ο Άλκης Παππάς.