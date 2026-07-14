Από τη Μακεδονία στην κορυφή της Ευρώπης!

5 μαθητές από το Πειραματικό Γενικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, δημιούργησαν τη μαθητική start up “Enalion“. Εκπροσώπησαν την Ελλάδα και το Junior Achievement Greece στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό GEN-E 2026 στη Ρίγα της Λετονίας και κατέκτησαν τη 2η θέση JA Europe Company of the Year 2026 και 3 ακόμα διακρίσεις:

– PMIEF Best Application of Project Management Award

– Alumni Leadership Award στον Βασίλη Παπαβασιλείου, CEO της Enalion

– Best Pitch Elevator Award στη Μυρτώ Γουνοπούλου, Deputy Director της Enalion

Η ιδέα τους που κέρδισε τις εντυπώσεις:

Τα παιδιά επανασχεδιάζουν το αλάτι, μειώνοντας παράλληλα το νάτριο χωρίς απώλεια γεύσης. Αξιοποιώντας ελληνικά φύκια ulva, αφρίνα Μεσολογγίου και φυσικά συστατικά, δημιουργούν προϊόντα που χρησιμοποιούνται όπως το κοινό αλάτι. Πρόκειται για μία καινοτόμα, φυσική λύση για πιο υγιεινή διατροφή, χωρίς συμβιβασμούς.

Η 5μελής ομάδα που με την ιδέα της έφερε στη χώρα μας ακόμα μία σημαντική διάκριση δηλώνει: “Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν σε όλους όσοι πίστεψαν στην Enalion και στο όραμά της. Για εμάς, όμως, το σημαντικότερο κέρδος είναι ότι επιστρέφουμε με την πεποίθηση πως μια ομάδα μαθητών από ένα δημόσιο σχολείο της Ελλάδας μπορεί να ονειρεύεται, να καινοτομεί και να διακρίνεται ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης”

Ο Βασίλης Παπαβασιλείου, CEO της Enalion δήλωσε τα εξής: «η διάκριση με το Leadership Award αποτελεί για μένα μια τεράστια τιμή και μια στιγμή που δύσκολα μπορώ να περιγράψω με λόγια. Αυτό το ταξίδι μου δίδαξε ότι η ηγεσία δεν έχει να κάνει με έναν άνθρωπο, αλλά με την ικανότητα να εμπνέεις, να ακούς, να συνεργάζεσαι και να βοηθάς μια ομάδα να πετυχαίνει τους στόχους της. Το βραβείο αυτό αποτελεί για μένα ένα ισχυρό κίνητρο να συνεχίσω να εξελίσσομαι, τόσο ως άνθρωπος όσο και ως ηγέτης. Θέλω πρώτα απ’ όλα να ευχαριστήσω τους γονείς μου, που στάθηκαν δίπλα μου από την πρώτη στιγμή και με στήριξαν σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καθηγητές μου και στους μέντορές μας για την καθοδήγηση, την εμπιστοσύνη και όλα όσα μας δίδαξαν αυτούς τους μήνες. Τέλος, ευχαριστώ την ομάδα της Enalion. Μπορεί το βραβείο να απονεμήθηκε σε εμένα, όμως αποτελεί αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας. Χωρίς την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και τη στήριξη όλων, αυτή η διάκριση δεν θα είχε την ίδια αξία».

Η ομάδα που κατάφερε να ξεχωρίσει είναι οι : Βασίλης Παπαβασιλείου (CEO), Μυρτώ Γουνοπούλου (Deputy Director), Φανή Πειστικού (Finance & Funding Lead), Βαγγέλης Τσιλικάκης (Marketing Lead) και Ευαγγελία Δερμιτζάκη (Sales Director & Market Strategy και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί Άννα Ματσιώρη, Κυριακή Βασιλού και Νίκος Τερψιάδης.