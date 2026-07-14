Πειραιάς – Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν άνδρας και γυναίκα μέσα σε αμάξι

Λίγο μετά τις 9:30 εντοπίστηκαν εντός οχήματος χωρίς τις αισθήσεις τους ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 27 ετών.

Το όχημα ήταν σταθμευμένο σε γκαράζ του σπιτιού.

Οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν από τον πατέρα του 28 χρόνου ο οποίος τους έβγαλε από το όχημα και τους έκανε ΚΑΡΠΑ μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι δύο νεαροί διακομίσθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο νοσοκομείο Τζάνειο.