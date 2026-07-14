Ηλεία: Σέρβιραν βότκα σε τέσσερις ανήλικες

Χειροπέδες σε υπεύθυνο καταστήματος – Αναζητείται και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος

Τέσσερα ανήλικα κορίτσια εντοπίστηκαν να καταναλώνουν βότκα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κουρούτα Ηλείας, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί βρήκαν τις ανήλικες να κάθονται σε τραπέζι του καταστήματος και να καταναλώνουν αλκοόλ, το οποίο τους είχε σερβιριστεί από το κατάστημα.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Ήλιδας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων και διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ για τις ίδιες κατηγορίες βαρύνεται και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Κατά τον ίδιο έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι στο κατάστημα λειτουργούσε στερεοφωνικό συγκρότημα με ένταση μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο, προκαλώντας διατάραξη της κοινής ησυχίας των περιοίκων.