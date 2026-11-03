Απόψε κλειστό το Μετρό σε 5 σταθμούς της Γραμμής 3

Νωρίτερα κλείνουν πέντε σταθμοί της Γραμμής 3 του Μετρό σήμερα έως και την Πέμπτη, λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα «Κατεχάκη – Δουκίσσης Πλακεντίας».

Οι σταθμοί «Εθνική Άμυνα», «Χολαργός», «Νομισματοκοπείο», «Αγία Παρασκευή» και «Χαλάνδρι» θα σταματούν να εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό στις 21:40, δυόμισι ώρες πριν από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τα δρομολόγια της Γραμμής 3 θα εκτελούνται στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο – Κατεχάκη» και «Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

Οι τελευταίοι συρμοί από το Δημοτικό Θέατρο προς τη Δουκίσσης Πλακεντίας θα αναχωρούν στις 21:06, ενώ από το Σύνταγμα προς τη Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:30. Από τους σταθμούς της περιοχής, οι τελευταίες αναχωρήσεις προς τη Δουκίσσης Πλακεντίας θα πραγματοποιούνται από την Εθνική Άμυνα στις 21:40, τον Χολαργό στις 21:42, το Νομισματοκοπείο στις 21:44, την Αγία Παρασκευή στις 21:46 και το Χαλάνδρι στις 21:47.

Αντίστοιχα, προς το Δημοτικό Θέατρο, οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρούν από τη Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:30, από το Χαλάνδρι στις 21:31, από την Αγία Παρασκευή στις 21:33, από το Νομισματοκοπείο στις 21:35, από τον Χολαργό στις 21:36 και από την Εθνική Άμυνα στις 21:38.

Τι ισχύει για τα δρομολόγια προς το Αεροδρόμιο

Αλλαγές θα ισχύσουν και στα δρομολόγια του Αεροδρομίου. Ο τελευταίος συρμός από το Δημοτικό Θέατρο προς το Αεροδρόμιο θα αναχωρήσει στις 21:06, ενώ από το Αεροδρόμιο προς το Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.

Μετά τις 21:40, οι συρμοί προς το Αεροδρόμιο θα ξεκινούν από τη Δουκίσσης Πλακεντίας. Αντίστοιχα, όσοι έρχονται από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν στον συγκεκριμένο σταθμό. Οι αναχωρήσεις προς το Αεροδρόμιο θα γίνονται στις 22:24, 23:00 και 23:36, ενώ από το Αεροδρόμιο προς τη Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Έκτακτη λεωφορειακή γραμμή Χ25

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ25 «Σταθμός Μετρό Κατεχάκη – Σταθμός Μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας».

Τα λεωφορεία θα κυκλοφορούν μέχρι την Πέμπτη, από τις 21:40 μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό. Θα συνδέουν την Κατεχάκη με τη Δουκίσσης Πλακεντίας και θα περνούν από όλους τους σταθμούς που κλείνουν λόγω των έργων.

Στην κατεύθυνση προς τη Δουκίσσης Πλακεντίας θα πραγματοποιούνται στάσεις στην Κατεχάκη, την Εθνική Άμυνα, τον Χολαργό, το Νομισματοκοπείο, την Αγία Παρασκευή, το Χαλάνδρι και τη Δουκίσσης Πλακεντίας. Στην αντίθετη κατεύθυνση, τα λεωφορεία θα ακολουθούν την αντίστοιχη διαδρομή, με στάσεις στους ίδιους σταθμούς.

Οι ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για την ολοκλήρωση των εργασιών αντικατάστασης των σιδηροτροχιών, οι οποίες, σύμφωνα με την ενημέρωση, αποσκοπούν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων.