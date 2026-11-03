ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Κανονικά τα δρομολόγια σήμερα

Κανονικά πραγματοποιούνται σήμερα, όλα τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Ωστόσο, για αύριο, έχει προκηρυχθεί 24ωρη απεργία από την Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ).

Η απεργιακή κινητοποίηση αφορά τους εργαζομένους των ΚΤΕΛ και πραγματοποιείται με βασικό αίτημα την υπογραφή νέας κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ).

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν, επίσης, αυξήσεις στους μισθούς τους, αλλά και ενίσχυση του προσωπικού με μόνιμες προσλήψεις.