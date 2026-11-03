“Κόκκινα ξωτικά” έπεσαν από τον ουρανό της Σάμου

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε χθες το βράδυ πάνω από το χωριό Σπαθαραίοι στη Σάμο.

“Red Spikes” ή αλλιώς “Κόκκινα ξωτικά” έπεσαν από τον ουρανό πάνω από το χωριό, με τις εικόνες που καταγράφουν το φαινόμενο να θυμίζουν ζωγραφιά από παραμύθι.

Τι είναι όμως αυτές οι κόκκινες φωτεινές γραμμές που μας κάνουν να νομίζουμε ότι ο ουρανός “βρέχει” κόκκινα πυροτεχνήματα.

“Τα red sprites είναι ηλεκτρικές εκκενώσεις που εμφανίζονται πολύ ψηλότερα από τα καταιγιδοφόρα σύννεφα, σε ύψη περίπου 40–90 χιλιομέτρων. Συνδέονται με ισχυρούς κεραυνούς και το κόκκινο χρώμα τους οφείλεται κυρίως στη διέγερση του αζώτου της ατμόσφαιρας. Οι κόκκινες «στήλες» μπορεί να εκτείνονται για δεκάδες χιλιόμετρα, ενώ η διάρκειά τους μετριέται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Η σύντομη διάρκειά τους και το σχετικά αμυδρό φως που εκπέμπουν, τα καθιστά δύσκολα στην παρατήρηση με γυμνό μάτι.”, όπως αναφέρει στην δημοσίευση του ο άνδρας που κατέγραψε την στγμή.

Πηγή: FACEBOOK