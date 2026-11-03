Πολεοδομία Κατερίνης: Ναρκωτικά χρήματα και κοσμήματα “μάζεψαν” οι αρχές

Συνολικά 11 άτομα συνελήφθησαν μετά την έφοδο των αρχών στην “αμαρτωλή” πολεοδομία της Κατερίνης. Από αυτούς οι 4 ήταν υπάλληλοι στην πολεοδομία και 7 ιδιώτες ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν τοπογράφοι, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι και μηχανικοί.

Πρόκειται για κύκλωμα το οποίο φέρεται να πραγματοποιούσε παράνομες ενέργειες ενώ για αυτές λάμβανε χρηματικά και υλικά ανταλλάγματα.

Η πολύμηνη προανακριτική έρευνα αποκάλυψε πως τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025 οι υπάλληλοι της πολεο

δομίας και οι ιδιώτες, φέρονται να είχαν συγκροτήσει συμμορία με σκοπό την τέλεση αξιόποινων πράξεων σχετικών με την υπηρεσία και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Συγκεκριμένα εκμεταλλευόμενοι την υπηρεσιακή τους θέση και τις αρμοδιότητές τους, εξέδιδαν παράνομες διοικητικές πράξεις, ή τις επιτάχυναν, αφού λάμβαναν κάποιο χρηματικό ή υλικό αντάλλαγμα.

Η ανταλλαγή γινόταν είτε στον εργασιακό χώρο ακόμη και στα γραφεία των εμπλεκόμενων, είτε σε κάποιον ιδιωτικό χώρο.

Για να κρατούν κρυφή την δράση τους, τα μέλη της οργάνωσης, συννενοούνταν μεταξύ τους και τα ποσά πέρναγαν στα χέρια τους συνήθως σε μετρητά τοποθετημένα σε φακέλους, αντζέντες και άλλα καθημερινά αντικείμενα. Μάλιστα φέρονται να συνεννοούνταν μεταξύ τους με ειδικές κωδικοποιημένες χειρονομίες.

Πολλές φορές τα χρήματα δεν παραδίδονταν χέρι με χέρι, αλλά μέσω τρίτων προσώπων ακόμη και μέσω ταχυδρομικής εταιρείας και είχαν παραλήπτες συγγενικά πρόσωπα των εμπλεκόμενων.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα παράνομα έσοδα αποκρύπτονταν μέσω της χρήσης μετρητών σε καθημερινές συναλλαγές και αγορές περιουσιακών στοιχείων, ενώ μέρος τους φέρεται να διοχετευόταν και μέσω του τραπεζικού συστήματος, καθώς και εταιρειών τυχερών παιγνίων και στοιχηματισμού, με σκοπό να αποκρύπτεται η πραγματική προέλευσή τους και να εμφανίζονται ως νόμιμα εισοδήματα.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, επαγγελματικούς χώρους, γραφεία υπαλλήλων, καθώς και από τις σωματικές έρευνες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των 264.440 ευρώ, μέρος των οποίων ήταν επιμελώς διαχωρισμένο εντός 30 φακέλων

αξιόγραφα συνολικής ονομαστικής αξίας 420.000 ευρώ

38 χρυσές λίρες Αγγλίας και 4 χρυσά νομίσματα

κοσμήματα και τιμαλφή

7 ναρκωτικά δισκία, χωρίς ιατρική συνταγή

μηχανική σφραγίδα με εντύπωμα στρογγυλής σφραγίδας και κείμενο για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής

8 επαγγελματικές σφραγίδες πολιτικών μηχανικών

πλήθος ημερολογίων – σημειωματάριων (ατζέντες) και φύλλων χαρτιού με ιδιόχειρες σημειώσεις

πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών [κεντρικές μονάδες σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (laptop), φορητές ηλεκτρονικές συσκευές οθόνης αφής (tablet), συσκευές κινητής τηλεφωνίας με κάρτες SIM, σκληροί δίσκοι αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων και φορητές συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB)]και

έγγραφα σχετικά με τη διερευνώμενη υπόθεση.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιων του Εισαγγελέα.