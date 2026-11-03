Πατέρας παιδιού με αυτισμό: “Μη κρύβετε τα παιδιά σας”
Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τα σκληρά σχόλια στα social media
Συγκλονίζει ο Θωμάς Τσιρογιάννης, πατέρας παιδιού με αυτισμό, με την εξομολόγησή του αναφορικά με τα σκληρά σχόλια που δέχεται στα social media στα βιντεάκια με το παιδί του.
Ο Θωμάς Τσιρογιάννης, μιλάει στην εκπομπή Super Κατερίνα για τον γιο του και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού στην κοινωνία. Παιδι
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