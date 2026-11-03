Κλειστά σχολεία σε περιοχές της Κέρκυρας λόγω κακοκαιρίας

Κλειστά θα παραμένουν σήμερα όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους δήμους Κεντρικής και Νότιας Κέρκυρας, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή.

Την απόφαση έλαβαν οι δημοτικές αρχές, μετά την έκδοση κόκκινου συναγερμού (Red Code) από την Πολιτική Προστασία και τις προειδοποιήσεις για έντονη κακοκαιρία.

Για την αναστολή λειτουργίας των σχολείων ελήφθησαν υπόψη τόσο ο κόκκινος συναγερμός όσο και οι μετεωρολογικές προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Σε επιφυλακή οι υπηρεσίες και η Πυροσβεστική

Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες και η Πυροσβεστική, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα από την κακοκαιρία.

Παράλληλα, οι αρχές απευθύνουν συστάσεις προς τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες αυτοπροστασίας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης αντικειμένων και δέντρων εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.