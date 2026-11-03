Μακελειό στη Φθιώτιδα: Ινδός εργάτης σκότωσε δύο ομοεθνείς του και απειλεί να αυτοκτονήσει

Συναγερμός έχει σημάνει στη Φθιώτιδα, στην περιοχή Λιβανάτες, οπού σύμφωνα με πληροφορίες, εργάτης ινδικής καταγωγής φέρεται να σκότωσε δύο ομοεθνείς του σε φάρμα και στη συνέχεια ανέβηκε σε κτίριο της επιχείρησης και απειλεί να αυτοκτονήσει.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις.

Έως αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης που κατέληξε στην τραγωδία.