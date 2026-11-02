Γραμμή 3 Μετρό: Πέντε σταθμοί κλείνουν νωρίτερα έως την Πέμπτη

Προσωρινές αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό Αθήνας ισχύουν έως και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.

Πέντε σταθμοί της Γραμμής 3 θα κλείνουν καθημερινά στις 21:40, λόγω εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών στο τμήμα Κατεχάκη – Δουκίσσης Πλακεντίας.

Η ΣΤΑΣΥ εφαρμόζει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών. Οι επιβάτες που μετακινούνται βραδινές ώρες στη συγκεκριμένη γραμμή χρειάζεται να προγραμματίσουν τη διαδρομή τους με βάση τις τελευταίες αναχωρήσεις και τη λεωφορειακή σύνδεση που έχει οργανώσει ο ΟΑΣΑ.

Οι πέντε σταθμοί που κλείνουν νωρίτερα

Από τις 21:40 θα διακόπτεται η λειτουργία στους σταθμούς Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο, Αγία Παρασκευή και Χαλάνδρι.

Κατά τις ώρες των εργασιών, η Γραμμή 3 δεν θα λειτουργεί ενιαία σε όλο το μήκος της. Τα δρομολόγια των συρμών θα εκτελούνται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο – Κατεχάκη και Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο.

Για τη σύνδεση ανάμεσα στην Κατεχάκη και τη Δουκίσσης Πλακεντίας, ο ΟΑΣΑ έχει θέσει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ25. Η γραμμή πραγματοποιεί στάσεις σε όλους τους σταθμούς που παραμένουν κλειστοί λόγω των εργασιών.

Οι τελευταίες αναχωρήσεις προς Δουκίσσης Πλακεντίας

Η τελευταία αναχώρηση από το Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας πραγματοποιείται στις 21:06.

Από το Σύνταγμα, το τελευταίο δρομολόγιο προς Δουκίσσης Πλακεντίας είναι στις 21:30.

Οι τελευταίες διελεύσεις από τους σταθμούς που επηρεάζονται είναι οι εξής:

Εθνική Άμυνα: 21:40

Χολαργός: 21:42

Νομισματοκοπείο: 21:44

Αγία Παρασκευή: 21:46

Χαλάνδρι: 21:47

Τα τελευταία δρομολόγια προς Δημοτικό Θέατρο

Στην αντίθετη κατεύθυνση, το τελευταίο δρομολόγιο από τη Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο αναχωρεί στις 21:30.

Από το Χαλάνδρι, η τελευταία αναχώρηση γίνεται στις 21:31, από την Αγία Παρασκευή στις 21:33 και από το Νομισματοκοπείο στις 21:35.

Για τον Χολαργό η τελευταία διέλευση προς Δημοτικό Θέατρο ορίζεται στις 21:36, ενώ από την Εθνική Άμυνα στις 21:38.

Μετρό και Αεροδρόμιο: Τι αλλάζει στα δρομολόγια

Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν και τις απευθείας διαδρομές της Γραμμής 3 προς και από το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Το τελευταίο απευθείας δρομολόγιο από το Δημοτικό Θέατρο προς το Αεροδρόμιο αναχωρεί στις 21:06. Η τελευταία απευθείας αναχώρηση από το Αεροδρόμιο προς το Δημοτικό Θέατρο πραγματοποιείται στις 21:10.

Μετά τις 21:40, τα δρομολόγια προς το Αεροδρόμιο ξεκινούν από τη Δουκίσσης Πλακεντίας. Στον ίδιο σταθμό τερματίζουν και οι συρμοί που φτάνουν από το Αεροδρόμιο.

Οι αναχωρήσεις από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Αεροδρόμιο είναι στις 22:24, 23:00 και 23:36.

Από το Αεροδρόμιο προς Δουκίσσης Πλακεντίας, τα δρομολόγια αναχωρούν στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.