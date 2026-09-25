Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2026: Βαθμολογίες Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων

Ανκοινώνονται σήμερα το μεσημέρι οι βαθμολογίες των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2026.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε ότι σήμερα μετά τις 12:00 το μεσημέρι θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr , πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους χαρακτήρες.

Αργότερα, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με τη δημιουργία κωδικού ασφαλείας και την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου.