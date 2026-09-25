Βόλος: 2 ΕΔΕ για εργαλείο που βρέθηκε σε κοιλιά ηλικιωμένης

Δύο διαφορετικές Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις έχουν διαταχθεί από τη διοίκηση του Νοσοκομείου Βόλου για την υπόθεση ηλικιωμένης γυναίκας, στην κοιλιά της οποίας φέρεται να παρέμεινε χειρουργικό εργαλείο μετά από επέμβαση.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο, όταν η γυναίκα υποβλήθηκε σε χειρουργείο στην κοιλιακή χώρα.

Οι πόνοι και η αξονική τομογραφία

Μετά την επέμβαση, η ηλικιωμένη επέστρεψε στο σπίτι της. Στη συνέχεια άρχισε να αισθάνεται έντονους πόνους στην κοιλιά και επικοινώνησε με τον γιατρό που την είχε χειρουργήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να την καθησύχασε και να της είπε ότι οι πόνοι θα υποχωρήσουν. Όταν όμως αυτό δεν συνέβη, περίπου δύο μήνες αργότερα υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία.

Η εξέταση αποκάλυψε το χειρουργικό εργαλείο που φέρεται να είχε παραμείνει στο εσωτερικό της. Η ηλικιωμένη είχε αρχίσει να φοβάται ότι οι πόνοι μπορεί να συνδέονταν με εμφάνιση καρκίνου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανακουφίστηκε όταν διαπιστώθηκε τι είχε συμβεί και έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να κινηθεί νομικά εναντίον των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού ή του νοσοκομείου.

Τι εξετάζουν οι δύο ΕΔΕ

Η διοίκηση του «Αχιλλοπούλειου» διέταξε ΕΔΕ για να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο χειρουργός, οι δύο νοσηλεύτριες που ήταν εργαλειοδότριες στο χειρουργείο και δύο ακόμη άτομα που είχαν αναλάβει την αποστείρωση των εργαλείων.

Εξετάστηκε, μεταξύ άλλων, αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο καταμέτρησης των εργαλείων μετά το τέλος της επέμβασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πρώτη ΕΔΕ δεν προέκυψαν ευθύνες για τον γιατρό. Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε δεύτερη Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ώστε να επανεξεταστεί η υπόθεση και να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.

Στη συνέχεια θα αξιολογηθεί το σύνολο των στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ευθύνες, ποιοι ενδέχεται να εμπλέκονται και αν υπάρχουν λόγοι για την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας.