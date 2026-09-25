Φωτιά σε επιβατικό πλοίο βόρεια της Μυκόνου
Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο, εν πλω, με 29 επιβαίνοντες βόρεια της νήσου Μύκονος, σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2026 περίπου στις 09:00.
Αυτή τη στιγμή, προσεγγίζει το ταχύπλοο πυροσβεστικό σκάφος από τη Σύρο, ενώ μεταβαίνουν ένα ακόμη ταχύπλοο πυροσβεστικό σκάφος από το Λαύριο και ένα Πυροσβεστικό πλοίο από Πειραιά.
Επίσης κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα του Πυροσβεστικού Σώματος.
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