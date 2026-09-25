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Φωτιά σε επιβατικό πλοίο βόρεια της Μυκόνου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
25/09/2026 09:28
Φωτιά σε επιβατικό πλοίο βόρεια της Μυκόνου
ΦΩΤΟ- ΙΝΤΙΜΕ

Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο, εν πλω, με 29 επιβαίνοντες βόρεια της νήσου Μύκονος, σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2026 περίπου στις 09:00.

Αυτή τη στιγμή, προσεγγίζει το ταχύπλοο πυροσβεστικό σκάφος από τη Σύρο, ενώ μεταβαίνουν ένα ακόμη ταχύπλοο πυροσβεστικό σκάφος από το Λαύριο και ένα Πυροσβεστικό πλοίο από Πειραιά.

Επίσης κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα του Πυροσβεστικού Σώματος.

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