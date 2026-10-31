Αποκλειστικό – Έκρηξη στην Πλάκα: Οι δράστες με τον σωλήνα στα χέρια

Νέα φωτογραφία ντοκουμέντο έρχεται στο φως για την έκρηξη στην Πλάκα

Οι δράστες της νύχτας εκείνης, έχουν βγει από το κτίριο. Ο ένας από τους τρεις κρατά στα χέρια του τον χαλκοσωλήνα, τον οποίον οι τρεις τους αφαίρεσαν από τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της πολυκατοικίας στην Πλάκα. Λίγες ώρες μετά, για ένα κομμάτι χαλκού, για 20 ευρώ, χάνουν την ζωή τους 6 άνθρωποι.

Οι αρχές με την έρευνά τους συμπλήρωσαν μετά από 34 ημέρες όλα τα κομμάτια του πάζλ. Οι τρεις δράστες, δύο έλληνες και ένας αλβανικής καταγωγής βάζουν στο στόχαστρο την πολυκατοικία την νύχτα της 25ης Σεπτεμβρίου. Μπαίνουν και κατευθύνονται στην εγκατάσταση του φυσικού αερίου. Εκεί κόβουν και αφαιρούν ένα κομμάτι χαλκοσωλήνα. Αποτέλεσμα, να διοχετευτεί αέριο στο κτήριο και να συσσωρευτεί στον δεύτερο όροφο. Εκεί μένει το άτυχο ηλικιωμένο ζευγάρι. Η γυναίκα σηκώθηκε τα ξημερώματα και σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να άνοιξε έναν ηλεκτρικό διακόπτη ο οποίος προκάλεσε έναν σπινθήρα. Η συνέχεια γνωστή. Στην οδό Λυσικράτους σημειώνεται έκρηξη. 6 άνθρωποι χάνουν την ζωή τους.

Η έρευνα της αστυνομίας αποκάλυψε την προηγούμενη δράση των τριών εκείνη την νύχτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν κλέψει ξανά, και άλλο κομμάτι χαλκοσωλήνα από άλλο κτήριο.