“Σάπια” ΜΚΟ – Εξαπατούσαν πολίτες με “χρυσές” δωρεές

Οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες που πραγματοποιούσαν δωρητές, έκρυβε στο εσωτερικό του σωματείο – ΜΚΟ. Το παρανομο οικονομικό ώφελος από την δραστηριότητα ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, μέρος των παράνομων εσόδων χρησιμοποιούνταν για την χειραγώγηση αγώνων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η οργάνωση αποτελούνταν από 6 άτομα τα οποία χωρίζονταν σε δύο ομάδες. Ένα πρόσωπο αποτελούσε τον συνδετικό κρίκο ανάμεσά τους.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Την πρώτη ομάδα συγκροτούσαν τρία άτομα, ένας 37χρονος, μία 53χρονη και ένας 32χρονος. Οι τρεις τους εξαπατούσαν συστηματικά πολίτες με τον εξής τρόπο. Χρησιμοποιούσαν το όχημα του σωματείου. Προσέγγιζαν πολίτες και με το πρόσχημα του έρανου για την οικονομική ενίσχυση παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας, αποκόμιζαν την “λεία” τους. Ωστόσο, οι ερανικές δράσεις πραγματοποιούνταν χωρίς την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια, με τον πραγματικό σκοπό λειτουργίας του σωματείου να διαφέρει από τον εμφανιζόμενο. Όπως διαπιστώθηκε, μόνο ένα μικρό μέρος των συγκεντρωθέντων χρημάτων κατέληγε στους ωφελούμενους, ενώ το μεγαλύτερο μέρος εκμεταλλευόντουσαν παράνομα ο 37χρονος και η 35χρονη.

Το στημένο ψέμα στα κοινωνικά δίκτυα

Η απάτη ωστόσο δεν τελείωνε εκεί. Τα μέλη της οργάνωσης έστηναν ολόκληρο “σκηνικό” στα κοινωνικά δίκτυα προκειμένου να γίνονται ακόμη πιο πειστικοί. Σε αναρτήσεις τους στα κοινωνικά δίκτυα προέβαλαν τα προβλήματα υγείας και τις ασθένειες των παιδιών. Μάλιστα αναρτούσαν ακόμη και ιατρικές πράξεις, νοσηλείας ή μετακινήσεων, ενώ δεν δίσταζαν να δημοσιεύσουν ακόμη και φωτογραφίες των παιδιών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ανάμεσα στα θύματα της απάτης βρίσκονται και δημοφιλείς καλλιτέχνες, αθλητές και άλλοι, τις δωρεές των οποίων η οργάνωση γνωστοποιούσε δημόσια για να ενισχύσει την αξιοπιστία της στα θύματά της.

Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να διευρύνουν τα κέρδη τους από τις δωρεές, μεταξύ άλλων:

δημοσίευαν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία ωφελούμενων παιδιών κατά τις επαναλαμβανόμενες ερανικές δράσεις, προκειμένου να αποκρύπτουν από τους υποψήφιους δωρητές ότι είχαν προηγηθεί και άλλες δράσεις για το ίδιο παιδί,

εμφάνιζαν ως αναγκαία έξοδα ιατρικών πράξεων και νοσηλείας, τα οποία στην πραγματικότητα καλύπτονταν από ασφαλιστικούς φορείς,

παρουσίαζαν το κόστος ιατρικών πράξεων ή νοσηλείας σημαντικά υψηλότερο από το πραγματικό και

ανακοίνωναν ότι μέρος των δωρεών θα διατίθετο για την οικονομική ενίσχυση νοσηλευτικών ιδρυμάτων, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες καταβολές.

Μπλόκαραν λογαριασμό μητέρα με παιδί που έπασχε από καρκίνο

Στην περίπτωση εξαπάτησης μίας μητέρας που το παιδί της έπασχε από καρκίνο η οργάνωση έδρασε μπλοκάροντάς της τον τραπεζικό λογαριασμό. Εδικότερα, η μητέρα είχε επιλέξει να μαζέψει χρήματα από δωρεές, εκτός σωματείου. Τα μέλη της οργάνωσης κατέθεσαν στον λογαριασμό της ορισμένο χρηματικό ποσό και στην συνέχεια υπέβαλαν καταγγελία στην τράπεζα για απάτη. Τότε την προσέγγισαν με σκοπό να την βοηθήσουν μέσω του σωματείου με νέο έρανο.